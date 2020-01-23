سليم الأنصاري ورفاقه.. باشا مصر يظهر في احتفال عيد الشرطة -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شارك الفنان أمير كرارة، اليوم الخميس، في احتفالات عيد الشرطة اليوم الخميس، والتي تقام بأكاديمية الشرطة، بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

"كرارة" ظهر مرتديا زي القوات الخاصة، كما ظهر بـ"لوك" مسلسله الجديد "الاختيار"، المقرر عرضه في رمضان 2020، والذي يتناول سيرة البطل الشهيد أحمد المنسي.

وحكى "كرارة" خلال الحفل، قصة الشهيد وائل طاحون، وابنته التي استشهد زوجها ماجد عبدالرازق، بعد 10 أيام من ميلاد ابنتهما.

كما قدم "كرارة" خلال الحفل عاطف طاحون، نجل الشهيد وائل طاحون، الذي قرر الالتحاق بكلية الشرطة؛ ليكمل مسيرة والده وزوج شقيقته الشهيدين.

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وقال: "اطمن يا ريس واطمنوا كلكم، طول ما فيه أسر مصرية بتقدم أرواحها من غير خوف، إيمانهم بربهم أكبر من الخوف، وأهم من الدم اللي بيقدموه بكل حب للوطن الغالي".

كما شارك بالعرض الفنان محمود حافظ، الذي شارك في بطولة مسلسل "كلبش" أمام الفنان أمير كرارة "سليم الأنصاري".

كان "كرارة" حصل على إجازة من تصوير مسلسل "الاختيار"، لإجراء البروفات استعدادًا للاحتفالية على مدار 3 أيام، بينما حصل محمود حافظ على إجازة لمدة 4 أيام من مسلسل "الفتوة"، الذي يعرض كذلك في رمضان 2020.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة، الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام.