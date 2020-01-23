تراند اليوم : "مفيد فوزي": لا أحب "عمرو دياب".. ولهذا السبب حزنت عليه



كشف الإعلامي المصري، مفيد فوزي، أنه لا يعجبه صوت المطرب عمرو دياب، على الرغم من وصفه بأنه النجم الأكثر شعبية في مصر، الأمر الذي يفسره بندرة ظهوره في اللقاءات الإعلامية.

وقال "مفيد" في مقابلة تليفزيونية: "بين قوسين (أنا ما بحبش صوته، وأنا باعبَّر عن نفسي)"، معتبرًا أن الحضور الشخصي لعمرو دياب جعل المسافة بينه وبين الناس، وهذه المسافة هي التي جعلت منه النجم الأكثر رغبة للجمهور في القرب منه.



وأضاف، أنه شعر بالحزن عندما وضعت إحدى شركات المياه الغازية على منتجها صورة عمرو دياب، لأنه ليس بحاجة إلى ذلك، مشيرًا إلى أن المطرب الراحل عبد الحليم حافظ "عرض عليه مبالغ ضخمة لعمل إعلانات لكنه رفض، قائلاً ازاي أكون باغنِّي للريس وأعمل إعلانات".



