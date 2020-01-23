باميلا أندرسون تنشر صورة مع زوجها الحالي عمرها 30 عامًا

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2020 04:42 مساءً - احتفالًا بزواجها الخامس، نشرت النجمة الشهيرة باميلا أندرسون صورة لها تجمعها بزوجها الحالي التُقطت منذ 30 عامًا.
وأرفقت النجمة الكندية البالغة من العمر 52 عامًا الصورة بتعليق مختصر كتبت فيه : باميلا بيترز، في إشارة إلى أنها اختارت عائلة زوجها بعد الزواج.
وعلى ذلك ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالصورة، إذ انهالت التعليقات المشيدة بخطوة باميلا وجمالها، ونالت الصورة العديد من الإعجابات.
يشار إلى أنّ الممثلة وعارضة الأزياء باميلا أندرسون احتفلت بزواجها من منتج فيلم "A Star Is Born" الأمريكي جون بيترز البالغ من العمر 74 عامًا، يوم الإثنين المنصرم 20 يناير 2020 في حفل في ماليبو بكاليفورنيا.
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