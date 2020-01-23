"ذي برنس" برنامج أمريكي ساخر عن العائلة المالكة البريطانية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2020 04:42 مساءً - يبدو أنه سيكون لتنحي الأمير هاري وزوجته الأمريكية ميغان ماركل تداعيات وتأثيرات كثيرة بصورة العائلة المالكة البريطانية التي قال خبراء ملكيين كثيرين : أن تنحي الأمير هاري عن مهامه الملكية كان له تأثيراً سلبياً على قوتها وتماسكها،وقراره قد يشجع أفراد ملكيين على فعل ما فعله ليحصلوا على حرية أكبر في حياتهم الشخصية.

وبعد يوم واحد من وصول الأمير هاري إلى كندا لبدء حياة جديدة مع عائلته هناك، تم إعلان إنتاج برنامج ساخر حول العائلة المالكة البريطانية.



برنامج أمريكي ساخر حول الأمير الصغير جورج وميغان

فبحسب وكالة "الأنباء الفرنسية" ،أعلنت منصة "إتش بي أو ماكس" الأمريكية أنها ستذيع برنامجاً ساخراً عن العائلة البريطانية المالكة أطلق عليه "ذي برنس" تظهر فيه رسوما كاريكاتورية لشخصيات بارزة فيها منها الأمير جورج و"وزوجة عمه ميغان ماركل العصرية"، زوجة الأمير هاري.

موعد عرضه

أفراد العائلة المالكة البريطانية ببرنامج الرسوم المتحركة الأمريكي الساخر ذي برنس

ومن المرتقب أن تبدأ منصة "إتش بي أو ماكس" بثها في مايو/أيار من جانب "وورنر براذرز"، ولم تعلن موعد إطلاق "ذي برنس"، ووصف البرنامج بأنه "نظرة ساخرة على حياة الأمير جورج" وهو يتابعه من 775 غرفة في قصر باكنجهام إلى المدرسة الابتدائية مع عامة الناس.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تخلي هاري وميغان عن مهامهما الملكية، وغادر الأمير هاري بريطانيا للانضمام إلى ميغان في كندا، الإثنين، حيث بدآ حياتهما الجديدة في منزل فخم خارج فيكتوريا في جزيرة فانكوفر .

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مضمونه

ووفقاً للمنصة، تستند الأحداث إلى حساب محاكاة ساخرة شهير على تطبيق "إنستقرام" يتخيل ردود فعل الأمير جورج على الأخبار المتعلقة بميغان والعائلة المالكة، وتصور سكان قصر وندسور كما يراهم "الأمير جورج الصغير" وشخصيات بارزة في حياته بمن فيهم " زوجة عمه ميغان العصرية وعمه هاري.

ويتولى جاري جانيتي كاتب "فاميلي جاي" و"ويل أند جرايس" والذي دائماً ما ينشر صوراً ساخرة يتخيّل فيها ردود فعل الأمير جورج في مواقف ومناسبات عدة، كتابة "ذي برينس" وإنتاجه، وسيعير الممثلون أورلاندو بلوم "الأمير هاري"، وألان كامينج، وتوم هولاندر أصواتهم لشخصيات في هذا العمل.

وقالت مديرة البرامج في قناة "إتش بي أو ماكس أوريجينال"، سارة أوبري: "نحن متحمسون جداً لجلب العالم الذي ابتكره جاري على إلى إتش بي أو".

ولا يعرف إذا كان البرنامج الساخر "ذي برنس" سيسمح بعرضه في بريطانيا أم لا.

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