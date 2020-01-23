حسن الشافعي يحقق 30 مليون مشاهدة مع "مامي كوسا" 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2020 04:42 مساءً - انفرد الموزع الموسيقي حسن الشافعي بصدارة قائمة الأغنيات الأكثر مشاهدة في العام 2020 بعدما تجاوز كليب "مامي كوسا" والذي تم اطلاقه مع بداية العام الجديد في الأول من يناير الحالي على ٣٠ مليون مشاهدة وتفاعل حيث وصلت المشاهدات على موقع اليوتيوب إلى أكثر من 5 مليون مشاهدة و ما زالت ترند – بعد مرور 20 يوما منذ الاطلاق – كأحد أكثر الكليبات رواجا.

حسن الشافعي يتعاون للمرة الأولى مع أحمد سعد ومطرب المهرجانات كنكا

أما على تطبيق تيك توك الشهير، فقد تفاعل المستخدمين بشكل كبير مع الأغنية من خلال تحدى مامى كوسا واستخدموها لصنع فيديوهاتهم الخاصة، ومن اكثر المقاطع استخداما هو الذي يقول فيه أحمد سعد "غالي غالي غالي ناس همها تعيش في العالي" يليه المقطع الذي يقول فيه اسلام كنكا "اركب البدال لانشك مش شغال"، حيث قام المستخدمين بتمثيل مشاهد تعكس طبيعة الاشخاص الذين ينشغلون بالمظاهر الخادعة و الاختباء وراءها.

وقال محمد شاعر الشريك المؤسس في ذا بيسمنت ريكوردز: إن مامي كوسا تجربة فريدة بالنسبة لنا، خاصة مع دمج الموسيقى اللاتينية التي تقبلها الناس بطريقة مختلفة مع الموسيقى الشرقية، وأضاف أن فكرة ورشة العمل هي أحد أهم أسرار نجاح الأغنية.

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وتابع مؤكدا أن الفنان حسن الشافعي سيقوم بتقديم أكثر من عمل خلال الفترة القادمة في 2020 مع مغني أو اثنين، وكلها أعمال سيتم تقديمها في شكل فيديو كليب، كما سيكون في الموسيقى التي يقدمها تنوع كبير و تجديد واضح.

وختم شاعر بتأكيده أن الشافعي لن يغيب عن الساحة لفترات طويلة مرة أخرى ووعد معجبيه بالكثير من المفاجآت في الفترة القادمة.

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