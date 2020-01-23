نشرت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر زوجة الممثل السعودي يعقوب الفرحان مقطع فيديو جديد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي سناب شات كشفت فيه عن سعادتها بعد حصولها على هوية لزوجة مواطن سعودي. وأظهر الفيديو تناول ليلى اسكندر وجبة الفطار مع عائلة سعودية حيث عبرت عن سعادتها بالترحيب الذي وجدته من عائلة “بو دعيج” الذي فاجئها موضحًا أن سبب دعوتها للفطار في منزلهم لإخبارها بحصولها على هوية شخصية كزوجة لمواطن سعودي بتوجيه من وزير الداخلية وأخرج المواطن بو دعيج الهوية وأعطاها لليلى التي عبرت عن سعادتها وحماستها الشديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: ليلى اسكندر تحصل على “بطاقة شخصية” بتوجيه من وزير الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.