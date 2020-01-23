روان بن حسين تستعرض حملها بصورة جديدة

نشرت نجمة السوشيال ميديا الكويتية، روان بن حسين، صورة جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، تستعرض بها حملها.

وكانت روان بن حسين قد أعلنت زواجها في وقت سابق لكنها لم تكشف عن هوية زوجها. وبررت ذلك بأن زوجها رجل قانون لا يحب الظهور على وسائل التواصل الإجتماعي ففضّلت إبقاء هذا الجزء من حياتها بعيدا عن الإعلام. يذكر أن روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996، وحصدت الكثير من الشهرة في عمر صغير. وانتقلت روان بن حسين مؤخرا إلى العاصمة البريطانية لندن لدراسة القانون، وتأمل أن تصبح كاتبة في الأدب الفصيح وشاعرة، تدرس حاليا المحاماة في لندن، وحققت شعبية كبيرة عبر وسائل التواصل والإعلام الجديد، خاصة لدى المهتمين بعالم الموضة والجمال.