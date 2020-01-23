إحياء الليلة الختامية لموسم الرياض باسم أحلام.. والفنانة تعلق

عبرت الفنانة الإماراتية أحلام عن سعادتها لإحياء الليلة الختامية لموسم الرياض، الجمعة المقبل، والتي تحمل اسمها. بعنوان “”ليلة فنانة العرب أحلام“.
وقالت أحلام عبر إحدى صفحاتها بموقع ”تويتر”: “تكليف وتشريف أن تكون لي ليلة منفردة وتحمل اسمي أحلام وفي ختام موسم الرياض”.
وأضافت: شكراً معالي المستشار تركي ال الشيخ على تقديرك الكبير لي ولمسيرة استمرت خمسه وعشرين عام توجت بليلة فنانة العرب.. انتظركم جمهوري الذي طالما دعمتوني في مسيرتي ولولاكم لما كنت أحلام بنت زايد”.
وكانت أحلام، قد أحيت آخر حفلاتها خلال فعاليات معرض ”أنا عربية“ المقام ضمن ليالي ”موسم الرياض“، بعد أن شاركت للمرة الأولى بحفلات السعودية في شهر مارس من عام 2018.
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