شاهد: الإعلامية بسمة وهبة تهدد بفضح لاعب كرة شهير.. والجمهور يخمن من المقصود!

فتحت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، النار على لاعب كرة قدم شهير، لم تذكر اسمه واكتفت بقول أول حرف من اسمه “ص”، مشيرة إلى أنه فقد دعم جماهير أكبر الأندية في مصر. وقالت بسمة في برنامجها التلفزيوني، موجهة كلامها إلى اللاعب المعروف: “الجميع وقف في ضهرك، الجمهور ساندك بشكل غير عادي، والإدارة دعمتك رغم أنها لم تعتد تقديم هذا الدعم للاعبين المهملين”. وأضافت: “بعد كل ذلك، تقوم في عز الأزمة بالسهر الأسبوع الماضي، في أحد الأماكن بكورنيش النيل، حتى الصباح، وتجعل الجميع يراك في الحالة التي كنت عليها؟!”. وأردفت: “الالتزام جعل من محمد صلاح نجما عالميا، وعدم الالتزام يقضي على آخرين أمثالك، حتى أصبحت حبيس دكة البدلاء، رغم الموهبة التي تمتلكها”. وهددت بسمة وهبة اللاعب بفضحه قائلة: “أملك صورا لك وأنت في هذا المكان، وتظهر الحالة التي كنت عليها، لم أنشرها احتراما لمن كانوا معك، ولكن المرة القادمة سأنشرها، فاحذر”.

وربط الجمهور تهديدات بسمة وهبة، بلاعب النادي الأهلي صالح جمعة، وتداولوا مقطع الفيديو بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن الأمر واضح تماما وكان ينقص أن تقول اسمه كاملا. وارتبط صالح جمعة في أوقات كثيرة، بالسهر حتى الصباح، بالكازينوهات، كما تم تداول أكثر من صورة له في وقت سابق مع فتيات، الأمر الذي كان يدفع النادي الأهلي لتوقيع عقوبات مغلظة ضده، ومنحه فرصا كثيرة من أجل الالتزام، حتى غاب الأسبوع الماضي عن المران 4 أيام على التوالي، ليقرر النادي رحيله سواء بيع نهائي أو على سبيل الإعارة. وتعد الإعلامية المصرية بسمة وهبة من الشخصيات المثيرة للجدل، فقد ارتدت الحجاب خلال فترة مرضها بسرطان الثدي ثم عادت وخلعته، وتزوجت من رجل أعمال سعودي وتبنت طفلة يتيمة، ثم تزوجت من نائب مصري، كما أنها أثارت الكثير من المشاكل في برنامجها شيخ الحارة.

وتأتي عودة بسمة وهبة لتقديم البرامج، بعد إيقاف استمر قرابة 7 أشهر منذ وقف برنامج “شيخ الحارة” بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بسبب أزمة حلقة الفنان ماجد المصري وإهانته للأفارقة أصحاب البشرة السمراء، وبعدها تصاعدت الأزمة مع بسمة وهبة وقناة القاهرة والناس التي كانت تعرض البرنامج فقررت “بسمة”، تقديم استقالتها من القناة. وكان نقيب الإعلاميين المصريين طارق سعده، قد أعلن في بيان صادر عن مجلسه أنه تقرر إيقاف الإعلامية بسمة وهبة، لمخالفتها قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 والذي يحظر ممارسة النشاط الإعلامي دون التقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة.