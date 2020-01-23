ماذا قال محمد رمضان للشرطة المصرية فى عيدها 68

هنأ الفنان محمد رمضان الشرطة المصرية في عيدها 68، وذلك من خلال صوره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

علق رمضان على الصوره:" نسر الصعيد...كل سنة ونسور مصر بخير...عيد الشرطه المصريه ".

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وانتهى الفنان محمد رمضان من تصوير عدد من مشاهد مسلسل "البرنس" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل, ويضم العمل نخبة كبيرة من النجوم، منهم نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد،

دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

ويشهد "البرنس" تعاوناً ثانياً بين رمضان والمخرج محمد سامى فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما من قبل مسلسل "الأسطورة" الذى حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه قبل ثلاثة أعوام منذ عام 2016.