فيديو .. ملاذ يطرح أحدث أغانيه "لو لوحدي"

طرح ملاذ باند أحداث أغانيه، والتي تحمل أسم لو لوحدي، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية لو لوحدي من كلمات وألحان محمد عبد الرازق، وتوزيع الباند، وهي ضمن ألبوم ملاذ الجديد، والمقرر طرحه قريبًا، ولم يستقر على أسمه حتي الآن، كما يضم الألبوم على باقة متميزة من أغاني الروك لعربي، ومن بين تلك الأغاني: سابع سما، فكرك، بارود. الباند، وهي ضمن ألبوم ملاذ الجديد، والمقرر طرحه قريبًا، ولم يستقر على أسمه حتي الآن، كما يضم الألبوم على باقة متميزة من أغاني الروك لعربي،ومن بين تلك الأغاني: سابع سما، فكرك، بارود. Advertisements يذكر أن باند ملاذ طرح سابقًا ألبوم بعنوان الصدع، ويحتوي الألبوم على 7 أغاني، من بينها: سؤال، الصوت ده حقيقي، أنا حلمك الملعون، أواخر سبتمبر، الملاذ الأخير، مسافات، كما حقق الألبوم نجاحًا باهرًا منذ طرحه بالأسواق، والمتاجر الإلكترونية.

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