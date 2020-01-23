محمد عز مداعبًا جمهوره: "على مهلنا مش مستعجلين"

نشر الفنان محمد عز صوره جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علق "عز" على الصورة: "واحدة واحدة وعلى مهلنا مش مستعجلين"، وفيما رد جمهوره عليه: "ابن البلد، المتواضع". Advertisements جدير بالذكر أن الفنان محمد عز يشارك فى مسلسل "الأخ الكبير"، الذي تدور أحداثه فى إطار اجتماعى ودرامى حول قصة شاب فقير يعيش فى حى شعبى ببولاق أبوالعلا ويواجه تحديات الحياة، فيمر بأكثر من أزمة، ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث. فيمر بأكثر من أزمة، ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث. المسلسل بطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات، وعدد آخر من الفنانين.

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