بالصدفة.. محمد محمود عبدالعزيز يكتشف بورتريه له ولوالده

تلقَّى الفنان محمد محمود عبدالعزيز بورتريه مرسوم له مع والده الراحل محمود عبدالعزيز حيث قام الفنان عماد عزيز بإرسال الصورة له في رسالة على موقع الإنستجرام.

عبَّر محمد عبدالعزيز عن سعادته بتلك الصورة عن طريق نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مع تعليق "الصورة دي اتبعتتلي في رسالة على

إنستجرام وللأسف لم تصلني شخصيًا لكن بجد عجبتني جدًّا.. صورة مرسومة يدويًا للفنان عماد عزيز شكرًا جدًّا جدًّا وتسلم إيدك. "

قام الرسام عماد عزيز بالردَّ عليه قائلًا "العفو يا فنان على إيه بس؟ شرف ليا إني أرسم صورة لوالدك الساحر

وليك.. وبإذن الله تصلك شخصيًا قريبًا."

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أوضح محمد عبدالعزيز قصده من كلمة لم تصل له شخصيًا بقوله "أشكرك على ذوقك تسلم إيدك، أنا قصدي أنها موصلتنيش. "

الجدير بالذكر أن أحدث مشاركات محمد محمود عبدالعزيز الفنية كانت في الجزء الثاني من فيلم الكنز والذي عرض في موسم عيد الأضحى الماضي، الفيلم من بطولة محمد سعد، محمد رمضان، أمينة خليل، روبي وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شريف عرفة.