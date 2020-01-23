تأجيل حفل Youth Power للشهر المقبل

تم تأجيل حفل Youth Power، والذي يحييه كل من الفنان أحمد كامل، وفنان الراب ويجز، والسادات العالمي، إلى يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير من الشهر المقبل، على مسرح نادي بانوراما أكتوبر.
ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الخامسة مساًء، بأسعار تذاكر تتراوح بين 150 جنيهًا، 300 جنيهًا.
وكان من المقرر إقامة الحفل يوم يوم الجمعة الموافق 24 من شهر يناير الجاري، إلا أن تم تأجيله.
يشار إلى أن الفنان أحمد كامل طرح مؤخرًا أغنية بعنوان قولي، وهي من كلمات وألحان أحمد كامل، وتوزيع إسلام شيتوس، كما كسر الكليب حاجز الـ 7ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
يذكر أن الفنان ويجز طرح مؤخرًا كليب بعنوان اي تي ام، وهو من إخراج كريم ماديان، والأغنية من كلمات وألحان ويجز، وتوزيع دي جي توتي، كما تخطى الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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