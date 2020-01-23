بسيف الله.. مصطفى منصور يشارك في رمضان 2020

يخوض الفنان الشاب مصطفى منصور، السباق الرمضاني القادم بمسلسل سيف الله مع الفنان عمرو يوسف. وقد نشر مصطفى منصور صورة تجمعه بعمرو يوسف على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلَّق عليها قائلًا "مسلسل سيف الله رمضان 2020 إن شاء الله.. ماشاء الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. " الله.. ماشاء الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. " Advertisements تلقَّى مصطفى منصور الكثير من الأمنيات بالتوفيق في مسلسله القادم ومن بين المعلقين كانت الفنانة رانيا ياسين والتى علَّقت قائلة "الله أكبر" ليرد عليها مصطفى "نجمتي القمر". أكبر" ليرد عليها مصطفى "نجمتي القمر". الجدير بالذكر إن مسلسل سيف الله يجسد السيرة الذاتية لخالد بن الوليد وهو مأخوذ من كتاب عبقرية خالد للعقاد، المسلسل من بطولة عمرو يوسف، بسنت شوقي، بيومي فؤاد، أحمد عزمي، لبنى ونس، نشوى مصطفى وغيرهم الكثير من نجوم الفن ومن إنتاج شركة سينرجي وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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