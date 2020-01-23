ميرنا وليد - بيروت - بدأت النجمة ​مونيكا بيلوتشي​ مسيرتها كعارضة أزياء لديور ودولتشي اند غابانا، الممثلة البالغة من العمر 55 عاماً كانت بين الحضور في عرض أزياء لألكسندر فوتييه للكوتور ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس لربيع صيف 2020.

مونيكا تألقت ببدلة نسائية بتوقيع دار ألكسندر فوتييه وبدت شديدة الاناقة، واعتمدت لوك الشعر القصير.

ومن المعروف أن مونيكا من محبين اللون الأسود فقد كانت قد صرحت منذ سنوات مضت بذلك وتقول: "إن كسبت بعض الوزن لن أرتدي إلا الأسود".

مونيكا تحدثت سابقاً عن سر جمالها لـ"Daily Telegraph" فأكدت أنها لا تفضل الاستيقاظ مبكرا لكي تتوجه لتؤدي التدريبات الرياضية، فهي في الحقيقة تحب الكعك والمعكرونة، ونصيحتها هي تناول الطعام بشكل جيد، وممارسة الجنس بشكل جيد ومنتظم والضحك كثيراً.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مونيكا بيلوتشي تشع أنوثة وجمال في أسبوع الموضة في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.