خاص الفن-جريمة قتل تقلب أحداث مسلسل ريهام حجاج "لما كنا صغيرين"

ميرنا وليد - بيروت - تواصل الممثلة ​ريهام حجاج​ التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم مؤقت وهو "​لما كنا صغيرين​"، حيث تخوض به السباق الرمضاني المقبل كأول بطولة لها في الدراما الرمضانية، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.

وتدور الأحداث حول جريمة قتل تحدث بين مجموعة من الأصدقاء تقلب الأحداث ويتم البحث عن مرتكب هذه الجريمة طوال الأحداث في اطار تشويقي، ويعكف صناع العمل على اختيار الممثلين المشاركين فى البطولة بعد الاستقرار على كلاً من محمود حميدة وكريم قاسم وسوزان نجم الدين وهاني عادل وجاري التعاقد مع باقي فريق العمل.

وتخوض ريهام حجاج المنافسات الرمضانية لأول مرة بمسلسل "لما كنا صغيرين" بعدما قدمت أولى بطولاتها خارج شهر رمضان بمسلسل "كارمن" من 60 حلقة والذي تم عرضه في شهر شباط/فبراير الماضي وشارك في بطولته محمد كيلاني وعمر الشناوي وشيرين وولاء الشريف وهاجر احمد.

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