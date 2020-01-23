سيرين عبد النور الفنانة الأكثر أناقة حسب استفتاء موقع الخليج 365

ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع " الفن " سؤالاً أسبوعياً على قرائه، على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بغية معرفة رأي الجمهور.

سؤال الإستفتاء للاسبوع الماضي كان : من هي الفنانة الأكثر أناقة في الفترة الأخيرة؟ ​نجوى كرم​، ​سيرين عبد النور​، ​أحلام​ أو ​أصالة​؟

وبعد اسبوع من التصويت احتلت سيرين عبد النور المركز الاول بنسبة 35%، في المرتبة الثانية نجوى كرم بنسبة 34%، في المرتبة الثالثة أصالة بنسبة 16% وفي المرتبة الرابعة أحلام بنسبة 15%.

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