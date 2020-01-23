زين مالك يتبرع لطفلة مصابة بالسرطان

ميرنا وليد - بيروت - تبرّع النجم ​زين مالك​ بمبلغ 10000 جنيه إسترليني، (13000 دولار أميركي)، للطفلة كاتلين روبينسون، والتي تبلغ من العمر 5 سنوات، المصابة بمرض ​السرطان​.

وتعاني كاتلين من "neuroblastoma" وهو أحد أنواع السرطان، ويعرف بـ"ورم الخلايا البدائية العصبية"، وقد وصلت الطفلة للدرجة الرابعة من هذا المرض.

وكشفت والدة الطفلة أنه تم تشخيص إصابة إبنتها بـ"neuroblastoma"، وهي حالة عالية الخطورة، وقد خضعت للعلاج لعدة جلسات من العلاج الكيميائي والعلاج بـmibg therapy، ولم ينجح أي منهما في علاجها، وأنا أريد جمع المال لإنقاذ إبنتي، يرجى المساعدة في إنقاذ إبنتي.

وبعد تلقي الأم التبرع من قبل مالك، قالت: "أود أن أشكر زين مالك كثيرا ولكني لا أعرف كيف أصل اليه، أنا ممتنة جداً له".

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