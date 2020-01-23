خاص الفن- خالد النبوي يغادر المستشفى بعد استقرار حالته

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365" ان الممثل المصري ​خالد النبوي​ غادر مستشفى قصر العيني، منذ قليل بعد تحسن حالته الصحية بشكل كبير عقب اجرائه عملية توسيع أحد شرايين القلب وذلك بعدما شعر بضيق فى التنفس أثناء تواجده بأحد الفنادق لإجراء لقاء صحفى، على أن يتسكمل عمليات التعافى من العملية فى منزله. وشهد اليومين الماضيين أقاويل حول استعداد خالد النبوي لاجراء عملية أخرى فى القلب وأن هناك تواصل حدث مع جراح القلب المصري العالمي مجدي يعقوب، الا أن الحالة الصحية للنبوى لم تستدعي ذلك وأنه أصبح بصحة جيدة وغادر المستشفى.

وكانت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، قد طلبت من جمهوره الدعاء له بعدما تم نقله إلى المستشفى، حيث كتبت على حسابها الشخصي على احد موقع التواصل الاجتماعى: "خالد تعبان أوي ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعوله"، دون الكشف عن أى تفاصيل عن الأزمة الصحية التى تعرض لها زوجها.

واحتفل خالد النبوي الأسبوع قبل الماضى بطرح فيلمه الجديد "يوم وليلة" فى دور العرض السينمائية، ويشارك في بطولة الفيلم وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، وتدور جميع أحداث الفيلم في يوم وليلة ‏بحي السيدة ‏زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر‎.