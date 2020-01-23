قبلة حميمة بين رامي مالك وحبيبته في العلن

ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً للنجم الأميركي المصري اأصل رامي مالك في نيويورك يوم أمس.

وكان رامي برفقة حبيبته الممثل ​لوسي بوينتون​ وجمعتهما قبلة حميمة في العلن.

رامي ولوسي كانا قد تعارفا خلال تصوير فيلم "Bohemian Rhapsody"، وجسدا شخصيتي فريدي ميركوري وماري أوستين اللذين جمعتهما علاقة عاطفية، وحينها اشتعلت نبضات الحب عندهما وقررا الارتباط.

من ناحية أخرى ينتظر رامي عرض فيلمه وهو الفيلم الأحدث ضمن سلسلة أفلام جايمس بوند بعنوان No Time to die بطولة النجم دانيال كريغ، والذي سيعرض في نيسان/أبريل 2020.

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