ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ صورة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها عروساً. وأثارت غادة الجدل لانها بينت مرتدية فستان الزفاف خلال جلسة التصوير الحديثة التي خضعت لها وسرعان ما بدء المتابعون يعلقون واعتقد البعض أنها تزوجت وبدأوا يباركون لها هذه الخطوة الجديدة فيما اعتبر آخرون أن هذه الصورة من مسلسل جديد، الا ان غادة لم ترد لا بالتأكيد ولا بالنفي.

يذكر أن غادة عبد الرازق تخوض السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل جديد يحمل اسم "سلطانة المعز"

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كانت هذه تفاصيل خبر غادة عبد الرازق بفستان الزفاف..هل فعلتها مجدداً؟ بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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