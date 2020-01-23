بيرس بروسنان وزوجته في عرض مسرحية The Last Ship

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ميرنا وليد - بيروت - حضر النجم بيرس بروسنان العرض المسرحي الموسيقي The Last Ship مساء يوم الاربعاء في لوس انجلوس.
النجم البالغ من العمر 66 عاماً كان برفقة زوجته كيلي البالغة من العمر 56 عاماً.
الثنائي متزوجان منذ عام 2001 ولديهما ولدين هما ديلان (23 عاماً) وباريس (18 عاماً).
ولدى بيرس إبن هو شون من زوجته الممثلة كاساندرا هاريس التي توفيت عام 1991، بعد إنتهاء معركتها مع السرطان.
واستمر زواج بيرس من كاساندرا منذ عام 1980 حتى وفاتها.
وتجدر الإشارة الى أن كاساندرا كان أول زوج لها ديرمو هاريس وانفصلا عام 1978، ولديها منه شارلوت (45 عاماً) وكريستوفر (44 عاماً).
بعد وفاة ديرمو قام بيرس بروسنان بتبني شارلوت وكريستوفر وحملا إسم عائلته.
من ناحية أخرى حضرت العرض الممثلة كورتني كوكس، نجم الراب شاغي، ستينغ الذي كتب ولحن أغاني العمل وكان برفقة زوجته ترودي ستايلر وغيرهم.
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