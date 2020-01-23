كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في الحلقة ١٩من "الآنسة فرح"..هل تعود فرح لشادي أم لطارق؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كما استعرضت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل الآنسة فرح اكتشلف زين (أحمد خالد صالح) معرفة نادين (هبة عبد العزيز) بأنه زين وليس فارس، مما دفعه إلى حبسها بعيدًا عن الفندق حتى يتخلّص من شرّها، وبالصدفة رأت جوجو (عارفة عبد الرسول) نيّرة (ناهد رشدي) فأخبرت فرح أنها هي التي دفعتها من على السلّم وشرعت في قتلها.
ويُذاع مسلسل الآنسة فرح على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.
ويتصدر بطولة مسلسل الآنسة فرح النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.