تراند اليوم : بالصور نجمات الفن يحتفلون بعيد ميلاد دلال عبد العزيز

احتفل عدد من نجمات الفن، مساء أمس الأربعاء، بذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز الـ60، والذي وافق يوم 17 من يناير الجاري، حيث أنها من مواليد عام 1960 بمحافظة الشرقية.

ونشرت النجمة نيرمين الفقي، عدة صور من الاحتفال بدلال عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، حيث ظهر فيهما كل من النجمة الكبيرة رجاء الجداوي، ميرفت أمين، سوزان نجم الدين، إيمي ودنيا سمير غانم، الإعلامية بوسي شلبي.

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يذكر أن دلال عبد العزيز، قد أنتهت مؤخرًا من تصوير مشاهدها داخل مسلسل “فلانتينو”، الذي تشارك به في السباق الرمضاني المقبل، ويقوم ببطولته الزعيم عادل إمام، ويخرجه نجله المخرج رامي إمام.

وتدور أحداث المسلسل، حول رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية، ويطلق عليه فلانتينو، ويواجه طوال حلقات مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، كما يدخل في قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.