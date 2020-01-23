تراند اليوم : تعرف علي.. إسم مسلسل يسرا الجدبد

كشف مدحت العدل، عن اسم مسلسل يسرا، الجديد المقرر عرضه في رمضان 2020.

وقال مدحت العدل، لـ كاميرا برنامج “the insider” :”اسم المسلسل المبدئي هو دهب عيرة ولكن أنا متفق مع يسرا إن اسم المسلسل يكون قارئة الفنجان”.

“قارئة الفنجان” إخراج سامح عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وسوف يتم الإعلان عن كافة تفاصيله خلال الفترة القليلة المقبلة.

يذكر أن كشفت يسرا، مؤخرًا عن شكوك الأطباء حول تعرضها للإصابة بمرض سرطان الدم منذ ما يقرب من 15 عاما، كما تحدثت عن أصعب لحظات حياتها التى عاشتها خاصة فى فترة توهجها و تألقها الفنى.