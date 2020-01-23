بلاغات ضد محمد علي ومعتز مطر واتهامهما ب ” الخيانة العظمى “

كتب امير فتحي في الخميس 23 يناير 2020 03:54 مساءً - تقدم ” طارق محمود ” المحامي ببلاغ للمستشار المحامى العام الاول لنيابات استئناف الاسكندرية ضد كلا من محمد علي ومعتز مطر والذي اتهمهم فيه بالتحريض على الانقلاب على مؤسسات الدولة المصرية ونشر أخبار كاذبة والتطاول على رئيس الجمهورية وقيادات المؤسسة العسكرية .

وجاء في نص البلاغ أنمحمد على أجرى مداخلة هاتفية مع معتز مطر في برنامجه المذاع على قناة ” الشرق ” حرض فيها على الانقلاب ضد مؤسسات الدولة الدستورية والتشريعية والخروج في تظاهرات لاسقاط الدولة المصرية .

وأضاف في البلاغ أن كلا منهما تعمد نشر أخبار كاذبة من أجل تكدير الأمن العام وزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد .. وأن كلا من المقدم ضدهما البلاغ يعملان لصالح المخابرات التركية ويتلقوا تمويلات مالية ضخمة لتشويه صورة الدولة المصرية واستهداف مؤسساتها وقياداتها .

وطالب طارق محمود في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية وموسعة فيما ارتكبه المقدم ضدهما البلاغ من التحريض على قلب نظام الحكم والتحريض ضد الدولة المصرية وإصدار أمر ضبط واحضار لكلا من محمد على ومعتز مطر ووضع اسمهما على قوائم ترقب الوصول وإخطار الانتربول الدولى بإدراجهما على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليهما وتسليمهما للسلطات المصرية وإحالتهما لمحاكمة جنائية عاجلة .