دلال عبد العزيز تحتفل بعيد ميلادها وسط حضور نجمات الفن

كتب امير فتحي في الخميس 23 يناير 2020 03:54 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” نرمين الفقي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا من احتفال الفنانة ” دلال عبد العزيز ” بعيد ميلادها . وشهد الاجتفال حضور عدد من نجمات الفن لتهنئة دلال عبد العزيز بعيد ميلادها مثل الفنانة رجاء الجداوي والفنانة ميرفت أمين والإعلامية بوسي شلبي والفنانة السورية سوزان نجم الدين . كما تواجدت كلا من إبنتي الفنانة دلال عبد العزيز ” دنيا سمير غانم ” و ” إيمي سمير غانم ” . Advertisements وكتبت نرمين الفقي في تعليقها على الصور : ” عيد ميلاد الفنانة الجميلة دلال عبد العزيز كل سنة وأنتى طيبة ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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