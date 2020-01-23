مجموعة زياد نكد الجديدة مشغولة بعوالم البحار

أناقة الواقع بتصورات الماضي والتصوّر الهادئ للجمال، أثمر لقاء بين سحر الماضي المتخيّل وأناقة واقعية جسدها المصمم زياد نكد في مجموعة مستلهمة من مدينة “أتلانتس” وبريق ألوانها الذي مازج بين السطح والقعر من خلال “باليت” من الالوان المتدرجة التي لا تُحصر في اطار زماني أو مكاني واحد.

تعبُر خيالات المدينة في أقمشة تفيض أنوثة مثل “التافتا” و”الدانتيل” والـ “اورغنزا”، وترتسم في مجموعة من الفساتين الانيقة التي تجسّد روحية المدينة، فتتراءى من سلّم من الالوان المستوحاة من عالم البحر المحيط بـ”اتلانتس” قبل 3000 عام وعوالمه الجميلة، تلك التي يطغى عليها الازرق ومشتقاته، فضلاً عن ألوان المرجان.

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المجموعة تتسم بالحيوية، فتميزت القطع في تطريز اعتمد اشكال الصدف والاسماك ونجمة البحر، ويتعزز السحر بالقصات التي اعتمدها للتصاميم عبر قصة “حورية البحر” في الفساتين التي تلاصق الجسم، وتظهر انوثته بطريقة أنيقة وراقية.

ومدينة “اتلانتس” في هذه المجموعة، هي امراة محاربة بقوتها وجمالها، أما تجسيد القوة فيتمثل في اضافات على الفساتين، مثل أحزمة تزيّن منطقة الخصر.

المجموعة يتوّجها فستان زفاف ساحر، يختصر حيوية مجموعة “اتلانتس” ويحتضن التصورات الفنية لأناقة ليلة العمر. فاللون الابيض الذي تم تقديم التصميم به، ينعكس بريقاً بالاضافات بالونين الفضي والكريستال، وتطرزه اصداف ونجوم ومرجان وسائر التفاصيل المقتبسة من عوالم البحار.