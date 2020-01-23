خالد النبوي بأول صورة بعد تعافيه "مؤقتا"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعافى الفنان المصري خالد النبوي من الأزمة القلبية التي عانى منها قبل يومين، إذْ عاد إلى منزله اليوم بعد تعافي قلبه بشكل مؤقت من خلال إجراء عملية دعامة دوائية ناجحة في الشريان التاجي الخلفي للقلب.

ونشر الطبيب الشاب محمد الشيرة الذي يدرس بكلية التمريض ويعمل في القصر العيني عبر حسابه الخاص في فيسبوك أول صورة للفنان خالد النبوي بعد تعافيه من أزمته لحظة خروجه من مستشفى القصر العيني الفرنساوي، وكتب معلقًا: "صورة كده مع الفنان #خالد_النبوي بعد العملية ألف سلامة عليك يا فنان".

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وأوضح الطبيب جمال شعبان عميد معهد القلب السابق في منشور له عبر حسابه الخاص في فيسبوك أكد فيه أن خالد النبوي عاد المستشفى وأصبح في حالة مستقرة فكتب: "حمد الله على السلامة يا فنان خالد النبوي غادر مستشفى القصر التعليمي الفرنساوي إلى منزله بسلامة الله الثامنة والربع صباح اليوم وحالته مستقرة والحمد لله بعد عملية دعامة دوائية ناجحة في الشريان التاجي الخلفي".

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وأضاف في منشور آخر: "النبوي يتعافي من وعكته الصحية وبمنزله الآن، الدعامة التانية مؤجلة Not urgent الحالة مستقرة".

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وكانت الفنانة المصرية نهال عنبر رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية في مصر قد قالت إن حالة الفنان خالد النبوي مستقرة حاليا بعد نقله لغرفة عادية وخروجه من الرعاية المركزة، لافتة إلى أن الفنان المصري يخضع لإشراف طبي كامل تحسبا لأي تطور طارئ في حالته وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال الساعات الماضية.

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وأشارت نهال عنبر في تصريح خاص لـ"فوشيا" إلى أنها والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية يتابعان الحالة الصحية لخالد النبوي بعدما قرر الأطباء مكوثه في المستشفى لمدة 3 أيام، منوهة إلى أن الطبيب المعالج وهو هاني صلاح قال إنه سيحتاج إلى عملية جديدة خلال الأيام المقبلة وهو ما يجعل خروجه حاليا أمرا صعبا ولا بد من استقرار الحالة أولا.

ولفتت الفنانة المصرية إلى أن منى المغربي زوجة خالد تعيش حالة من القلق لعدم أخذ الأطباء القرار النهائي في الحالة إلا بعد أيام؛ وهو ما يشير إلى أن إجراء عملية قسطرة القلب ليست علاجه الوحيد، لافتة إلى أن زوجته طرحت اسم جراح القلب المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب لمتابعة الحالة الصحية وإجراء الجراحة الجديدة له خاصة أن الطبيب المصري يمتلك خبرة كبيرة تجعله يحسم الأمر الطبي.

وأوضحت أنها أقنعت زوجة خالد النبوي بالصبر حتى يعرف الأطباء مدى استجابة قلبه للدعامة التي تم تركبيها وتحديد نوع وموعد العملية الجديدة للوقوف على آخر المستجدات واستدعاء جراح القلب الدكتور مجدي يعقوب من عدمه، مردفة: "النقابة لن تتوانى في جهدها لخدمة أعضائها خاصة لو كانوا دخر بإنسانية الفنان المصري".

وخضع الفنان المصري خالد النبوي لـ"قسطرة" في القلب داخل مستشفى القصر العيني الفرنساوي بوسط القاهرة بعدما تعرض لأزمة قلبية اضطرت زوجته منى المغربي على إثرها لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ويُعرض للفنان المصري خالد النبوي حاليا فيلم "يوم وليلة" والذي انطلق في السينمات في الـ 10 من يناير الجاري، وشاركه البطولة الفنانون أحمد الفيشاوي، والتونسية درة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وغيرهم، ومن تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.