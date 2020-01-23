آشلي غراهام تضع طفلها الأول.. وبهذه الكلمات رحبت به!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استقبلت عارضة الأزياء العالمية آشلي غراهام طفلها الأول من زوجها المصور السينمائي جاستين إيرفين يوم السبت الماضي، وكشفت آشلي عن هذه الأنباء السعيدة بعد يومين من الإنجاب من خلال منشور شاركته مع 10.1 مليون متابع لحسابها على إنستغرام.

رحبت آشلي بمولودها الأول قائلة: "في تمام الساعة السادسة من يوم السبت، تغيرت حياتنا للأفضل. شكرا لكم جميعا على الحب والدعم في هذه الفترة الرائعة". وأنهت آشلي رسالتها بتاريخ ولادة الصبي الجديد 18/1/2020، كما أفصحت عن جنس المولود باستخدامها إيموجي القلب لونه أزرق.

وكانت غراهام وإيرفين قد أعلنا بأنهما يتوقعان الإنجاب في شهر أغسطس من العام الماضي، وذلك أثناء احتفالهما بذكرى زفافهما التاسعة؛ إذ كتبت آشلي حينها:

"قبل 9 سنوات، تزوجت حب حياتي، وقد كانت أروع رحلة لي مع أكثر شخص أفضله في هذا العالم. ونشعر اليوم بأننا مباركان، وممتنان ومتحمسان للاحتفال بعائلتنا التي تنمو".

وقبل إعلان الولادة، كان آخر منشور شاركته آشلي عبر إنستغرامها في الحادي عشر من شهر يناير الجاري، عندما احتفلت بوصول عدد متابعي حسابها إلى 10 ملايين، وعندها نشرت فيديو لإحدى الخبيرات وهي ترسم على بطنها الحامل الرقم (10 ملايين)، وهو عدد متابعي حسابها.

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وفي تعليقها على المنشور، كتبت عارضة أزياء الوزن الزائد: "10 ملايين! لدي الكثير لأحتفل به في الآونة الأخيرة، والكثير منه أود أن أشكركم عليه. فبينما تطورت مهنتي وكبرت، لطالما اعتمدت على حبكم ودعمكم، وهذا لأجل الـ 10 ملايين. لا أستطيع الانتظار أكثر لرؤية أين ستأخذنا هذه الرحلة".

وعلى الرغم من أنها عارضة أزياء للأوزان الزائدة، إلّا أنه لم يكن من السهل على آشلي احتضان جسدها الحامل، حيث صرحت لمجلة Grazia بأن لديها "علاقة معقدة" مع مظهرها.

فقالت غراهام بأنها لم ترحب بالتغيرات الحاصلة في جسدها بسبب الحمل، حيث كانت طبيعة التغيرات جديدة عليها ومثيرة للاهتمام.

وأضافت العارضة بأنها في الكثير من الأحيان كانت تصاب بالانهيار، وذلك لعدم تمكنها من ارتداء قطعها المفضلة بسبب الحمل.