رامي جمال يعلن موعد طرح ألبومه الجديد

أعلن الفنان رامي جمال عن موعد طرح ألبومه الجديد، من خلال تغريدة له عبر حسابه بـ"تويتر"، أكد خلالها إنه سيكون جاهزًا خلال أيام.

وكتب "جمال" قائلًا: "وخلال أيام يبقى بين إيديكم إن شاء الله، وأنا بشكر كل المبدعين اللي ساعدوني عشان الألبوم يبقى من وجهة نظري أهم خطوة في المشوار الصغير ده".

وأضاف: "وعد هتدخلو خلاط مشاعر اللهم بلغت".

وقدم رامي جمال آخر ألبوماته في صيف 2018 ألبوم "ليالينا" وضم 17 أغنية وتعاون فيه مع عدد كبير من ‏الشعراء والملحنين، ‏منهم ‏أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر ‏حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ‏ونادر ‏حمدي، وتميم‎

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