القاهرة – لايف ستايل
أعلن الفنان رامي جمال عن موعد طرح ألبومه الجديد، من خلال تغريدة له عبر حسابه بـ"تويتر"، أكد خلالها إنه سيكون جاهزًا خلال أيام.
وكتب "جمال" قائلًا: "وخلال أيام يبقى بين إيديكم إن شاء الله، وأنا بشكر كل المبدعين اللي ساعدوني عشان الألبوم يبقى من وجهة نظري أهم خطوة في المشوار الصغير ده".
وأضاف: "وعد هتدخلو خلاط مشاعر اللهم بلغت".
وقدم رامي جمال آخر ألبوماته في صيف 2018 ألبوم "ليالينا" وضم 17 أغنية وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدي، وتميم
قد يهمك أيضا:
رامي جمال يخضع لعملية جراحية ويطلب من جمهوره الدعاء
نادر حمدي يطلق مسابقة لسماع "أنغام" داخل الأستوديو
.
كانت هذه تفاصيل خبر رامي جمال يعلن موعد طرح ألبومه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.