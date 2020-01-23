آمال ماهر تُحضر مفاجأة لجمهورها في عيد الحب

نشرت المطربة آمال ماهر صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

علقت "ماهر" على الصوره:" أثناء تسجيل أغنية عيد الحب من الألبوم الجديد".

يذكر أن آخر ألبومات المطربه آمال ماهر تم طرحه في يناير 2019 بعنوان "أصل الإحساس"، إنتاج شركة "فيولين"، وضم 16 أغنية، تعاونت فيها مع الشعراء "تركي آل الشيخ، تامر حسين، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، نادر عبدالله، أيمن بهجت قمر"، والملحنين: عمرو مصطفى، خالد عز، تامر علي، تامر عاشور، محمد النادي، مدين، ياسر ماجد"، كما تعاونت أيضًا مع العديد من الموزعين الموسيقيين، منهم الموزع الموسيقي العالمي "AR Rahman الحائز على جائزة أوسكار، Taskin Sabah, Ismail Tunçbilek, Luis Robisco، طارق مدكور، نادر حمدي، تميم، هادي شرارة، نابلسي".

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