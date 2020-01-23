جوزيف عطية يحيي حفل عيد الحب برأس الخيمة

يحيي المطرب اللبناني جوزيف عطية، حفل عيد الحب، يوم الجمعة الموافق 14 فبراير القادم، بإمارة رأس الخيمة بالإمارات المتحدة العربية.
ونشر "جوزيف" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، البوستر الدعائي للحفل، وعلق: "لاقوني بمهرجان السعادة رأس الخيمة، ليلة عيد العشاق نهار الجمعة 14 فبراير".
يذكر أن جوزيف عطية، أحيا حفل ليلة رأس السنة بالعاصمة الأردنية عمان، في حفل ضخم حضره حشد كبير من جمهوره.
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