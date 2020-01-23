ياسمين رئيس تكشف عن أصعب مشاهد فيلم "لص بغداد"

كشفت ياسمين رئيس عن أصعب مشاهد فيلم "لص بغداد"، وذلك من خلال صورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات.

علقت "رئيس" على الصورة: "تدريبات مشهد الغرق من أجمل وأصعب المشاهد في الفيلم لص بغداد في جميع السينمات، مستنيه رأيكم في سلمى سليمان.

تدور أحداث الفيلم حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم لكشف الغموض عن مقبرة اﻹسكندر اﻷكبر التي يبحث عنها العالم منذ قرون طويلة، ويتكون طاقم العمل من مجموعة نجوم وهم: "محمد إمام، ياسمين رئيس، أمينة خليل، فتحي عبدالوهاب، محمد عبدالرحمن، أحمد العوضي"، إخراج: أحمد خالد موسى، تأليف: تامر إبراهيم.

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