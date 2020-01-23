محمد إمام ينشر دورعرض فيلم لص بغداد

نشر الفنان محمد إمام صور جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

شملت الصور جميع السينمات التي ستعرض فيلمه الجديد "لص بغداد", والذي تدور أحداثه حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم لكشف الغموض عن مقبرة اﻹسكندر اﻷكبر التي يبحث عنها العالم منذ قرون طويلة.

يشارك في فيلم "لص بغداد" مجموعة كبيرة من نجوم الفن وهم:" ياسمين رئيس, فتحي عبد الوهاب, أمينه خليل, محمد عبد الرحمن, أحمد العوضي ", من اخراج: أحمد خالد موسى, وتأليف: تامر ابراهيم.

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