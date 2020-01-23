شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس تتدرب على الغرق فى "لص بغداد".. وتعلق: أجمل وأصعب مشهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت الفنانة الشابة ياسمين رئيس، بدورها فى فيلم "لص بغداد" بنشر مشاهد لكواليس تصويرها للفيلم الذى شاركت فى بطولته مع الفنان محمد إمام، ونشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة من داخل حمام السباحة وقالت إنه لمشهد الغرق خلال أحداث الفيلم وعلقت قائلة: "تدريبات مشهد الغرق من أجمل وأصعب المشاهد في الفيلم لص بغداد في جميع السينمات"، مطالبة محبيها بمشاهدة الفيلم وتقييم دورها فى لص بغداد.



كواليس تصوير فيلم لص بغداد

وفى وقت سابق، أبدى الفنان محمد إمام، إعجابه باجتهاد وخفة دم الفنانة ياسمين رئيس، التى شاركته بطولة فيلم لص بغداد، كما كشف للجمهور عن مفاجئة تنتظرهم خلال عرض الفيلم فى يناير المقبل، حيث نشر صورة تجمعهما، وقال في تعليقه عليها "كانت مفاجأة بالنسبالى.. مجتهدة وشاطرة ودمها خفيف جدًا.. حقيقى من ألطف الناس اللى اشتغلت معاهم.. استنوا أول دويتو مع ياسمين رئيس فى لص بغداد.. وأكيد مش الأخير إن شاء الله".

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يشار إلى أن النجم الشاب محمد إمام، كان قد كشف قبل أيام عن موعد طرح الإعلان الرسمى لفيلم لص بغداد، وذلك أثناء رحلته فى العاصمة الفرنسية باريس، حيث نشر صورة له أثناء التجول فى شوارع باريس، وقال محمد إمام فى تعليقه عليها "صباح الفل.. انتظروا الإعلان الرسمى لفيلم لص بغداد الأسبوع القادم إن شاء الله".









فيلم "لص بغداد" من بطولة النجوم محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف فى الأحداث، وتدور أحداثه فى إطار الأكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية التى تقع عندما يبدأ أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج سينرجى فيلم.