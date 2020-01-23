شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى يشارك جمهوره بصورة من كواليس "ختم النمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق عرض مسلسل "ختم النمر" للنجم الشاب أحمد صلاح حسنى، السبت الماضى، على قناة ON E، ومنصة wtch it الرقمية، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة.

ونشر الفنان الشاب أحمد صلاح، عبر حسابه الرسمى بتويتر، صورة من كواليس تصوير المسلسل، وعلق عليها "من كواليس مسلسل ختم النمر".

هذا وتخوض الفنانة نسرين طافش تجربة جديدة فى الدراما المصرية التى تعد الثانية لها، عبر مسلسل "ختم النمر" مع أحمد صلاح حسنى، والذى انطلق عرضه أول أمس السبت على شاشة ON E ومنصة wtch it الرقمية، تظهر نسرين فى الأحداث بدءا من الحلقة السادسة التى تعرض السبت المقبل، بشخصية "مريم" الفتاة العصرية التى تقع فى غرام بطل العمل وتحدث العديد من المواقف والتطورات خلال الأحداث بعد ذلك.

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الكواليس



ختم النمر

"ختم النمر" يسجل التجربة الثانية للفنانة نسرين طافش فى الدراما المصرية بعدما قدمت أولى تجاربها عبر مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 2014 تأليف محمد ناير وإخراج رؤوف عبد العزيز وشاركت فى بطولته إلى جانب شريف منير ونيكول سابا وأمير كرارة وآسر ياسين وهنا الزاهد وقيس شيخ نجيب وعائشة بن أحمد محمد عبد الرحمن توتا وعدد كبير من الفنانين.

"ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.