شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "ريا وسكينة تانى" لانتصار وبدرية طلبة فى الموسم الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض مسرحية "ريا وسكينة تانى" فى الموسم الشتوى بالقاهرة بمسرح رومانس اليوم الخميس، وذلك بعد نجاحها بالإسكندرية على مسرح تياترو النيل فى الموسم الصيفى الماضى.

وقال الفنانة انتصار: "فرصة جيدة ليشاهدها جمهور القاهرة بعد عرضها لجمهور الإسكندرية، ومن المنتظر أيضا أن تعرض خلال جولة بعدد من أقاليم مصر ومحافظاتها مثل السويس وبورسعيد والشرقية ودمياط والأقصر وأسوان ثم سفرها فيما بعد لجولة خارج مصر بعدة دول مثل السعودية والعراق والكويت.

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مسرحية "ريا وسكينة تانى" تلعب فيها الفنانة انتصار شخصية "سكينة" وتقدم الفنانة بدرية طلبة دور"ريا" ويجسد الفنان حمدى الوزير دور "عبد العال" ويشارك فى بطولتها أيضا الفنان رضا إدريس، وهى من تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح، وتتناول المسرحية الشق الآخر من قصة "ريا وسكينة" بشكل كوميدى هادف.

يذكر أن ريا وسكينة شقيقتان مصريتان قيل إنهما من أشهر السفاحين فى مصر، حيث اشتهرتا بتكوين عصابة لخطف النساء وقتلهن من أجل السرقة ما بين عامى (1920 - 1921) بالاشتراك مع محمد عبد العال زوج سكينة والتى بدأت حياتها بائعة هوى، وحسب الله سعيد مرعى زوج ريا، واثنان آخران هما عرابى حسان وعبد الرازق يوسف وتسببت هذه الحادثة حالة من الذعر في منطقة الإسكندرية.

لكن تم إلقاء القبض عليهم وتوجيه تهمة القتل العمد لـ17 سيدة، وتمت إدانتهم من قبل المحكمة، وتم إعدامهم فى 21 و22 ديسمبر سنة 1921، وتعد ريا وسكينة أول سيدتين يتم تنفيذ حكم الإعدام عليهما فى العصر الحديث.