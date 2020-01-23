صور: مي عز الدين تتعرّض لموقف طريق في عيادة طبيب التجميل

نشرت الفنانة مي عز الدين صوراً طريفة جمعتها بطبيبها الطويل القامة، وبدت إلى جانبه بقامتها القصيرة أشبه بطفلة، وهو الأمر الذي حوّلته إلى دعابة شاركت فيها جمهورها عبر "انستقرام". مي عز الدين مع طبيبها مي نشرت صورة مع الطبيب شادي إسماعيل المتخصص في جراحات التجميل، تظهر فارق الطول بينهما وعلّقت عليها: لما دكتورك يبقى أطول منك وتحاول تطوله. وتابعت ساخرة "هو علشان دكتوري هسكت له؟ شديت كرسي ‏وطلعت أتفاهم معاه". Advertisements مي كانت قد خضعت قبل سنوات لعملية تجميل أنف، ولم تذكر أسباب زيارتها لطبيب التجميل، واعتبر البعض أنّ مي بهذه الصور، تقوم بدعاية غير مباشرة للطبيب، بينما رأى البعض الآخر أنّ الفنانة متصالحة مع نفسها، ومع كونها تزور عيادة طبيب التجميل للحفاظ على رونقها. مي عز الدين مع طبيبها

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