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ما أنّ أعلنت النجمة سيرين عبد النور عن قرب إطلاق كليب أغنيتها "الليلة"، حتى اعترضت نجمة "أراب أيدول" الجزائرية كاميليا ورد على اسم الأغنية، مؤكّدة أنّه نفس اسم أغنيتها الجديدة.
سيرين تحفّظت عن الرّد، وتناوب عنها جمهورها الذي أكّد لكاميليا أنّ سيرين سجّلت الأغنية منذ ستّة أشهر، وأنّها صوّرت الكليب وكان من المقرّر أن يصدر في شهر أوكتوبر الماضي، إلا أنّ سيرين أجّلت إطلاقه بسبب الأحداث التي شهدها لبنان.
وأكّد جمهور سيرين أنّ عنوان "الليلة" أصلاً ليس عنواناً جديداً، واتّهم بعضهم كاميليا بأنها تحاول خلق مشكلة لتلفت الأنظار. وتساءل كثيرون عن أغاني كاميليا، التي لم تنتشر عربياً، ولم يسمع بها جمهور سيرين.
كاميليا التي اشتهرت بمناوشاتها مع الفنانة أحلام في "أراب أيدول"، التزمت الصمت ولم تردّ على جمهور سيرين.
كانت هذه تفاصيل خبر كاميليا ورد تتّهم سيرين عبد النور بتقليدها فهل تندلع الحرب بينهما؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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