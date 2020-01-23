رغم تنافسهما منذ التسعينيات، لم تتأثر صداقة الفنانتين نجوى كرم ونوال الزغبي، إذ أنهما حافظتا على علاقة طيبة، وقامت كل منهما بدعم الأخرى، فنياً وعلى الصعيد الشخصي، ما أعطى أملاً بأنّ الصداقة الحقيقية لا تلغيها المنافسة والصراع على النجومية وأن الساحة الفنية تتّسع للجميع. نوال ونجوى في باريس فقد شاركت النجمتان في حضور أحد عروض الأزياء، ضمن أسبوع الموضة في باريس، وجلستا متقاربتين وشاركتا جمهورهما صورهما المشتركة. وقد أشاد جمهورهما بإطلالتهما وبعلاقتهما المميزة. Advertisements نجوى ارتدت بنطلون أسود مع قميص أبيض وكرافات، بينما ارتدت نوال فستاناً أسوداً قصيراً. فمن منهما كانت موفّقة أكثر بإطلالتها؟

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: نجوى كرم ونوال الزغبي معاً في باريس من منهما أكثر أناقة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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