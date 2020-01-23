الفنان خالد عبد الرحمن يكسر الروتين بتجربة ترفيهية مع هشام الهويش

ينشط الفنان خالد عبدالرحمن هذه الأيام في عديدٍ من المجالات الفنية، وذلك امتداداً لنشاطه الفني المكثف في العام الماضي الذي شهد مشاركته في فعاليات متنوعة، نُظِّمت في السعودية، حيث أحيا خالد عدداً من الحفلات الغنائية، خاصةً في الرياض، وعوَّض محبيه عن فترة الركود الفني التي لازمته في الأعوام الماضية.



ويأتي في مقدمة نشاطاته الفنية في 2019 تعاونه مع الملحن سهم للمرة الأولى عبر "ميني ألبوم"، أطلقه قبل نهاية العام الماضي، كذلك قدَّم مفاجأةً سارةً لجمهوره بإعلانه التحضير للمشاركة للمرة الأولى في عمل درامي، وهو مسلسل "ضرب الرمال"، الذي سيُعرض في رمضان المقبل.

يأتي نشاط خالد عبد الرحمن امتداد لنشاطة في 2019

وقد انقسمت الآراء حول مشاركة خالد في الدراما، خاصةً أنه حافظ طوال مسيرته على الظهور بلونٍ فني واحد، وهو الغناء.

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ويتحضَّر الفنان خالد عبدالرحمن لظهورٍ جديدٍ ومختلف بالمشاركة في برنامج "كاريول كاريوكي" على قناة SBC السعودية، الأحد المقبل التاسعة مساءً.



ويعد "كاريول كاريوكي" من أشهر البرامج الأمريكية، ويقدمه بنسخته السعودية هشام الهويش، المذيع المتمرِّس في مثل هذه البرامج الفنية والترفيهية، الذي استضاف في البرنامج بنسخته العربية في دبي نجوم الفن العربي، في مقدمتهم أنغام، وإليسا، ورامي عياش، وسيرين عبدالنور، ونجوى كرم، ولطيفه التونسية، وعاصي الحلاني، ووائل كفوري، ووائل جسار، ونانسي عجرم، وغيرهم.



ويتخذ البرنامج صفة المحاكاة من داخل سيارةٍ، يقودها هشام بنفسه، حيث يسرد ضيفه عديداً من القصص الفنية، والروايات والحكايات الخاصة به، إضافة إلى الغناء خلال السير في شوارع مدينة معينة.



وقد أجرى الفنان خالد عبدالرحمن خلال مسيرته الفنية كثيراً من اللقاءات، منها لقاءٌ مع قناة إماراتية في العام الماضي، ليخوض حالياً تجربةً جديدة بالمشاركة في هذا البرنامج الذي يأتي بقالب كوميدي.



ومن المنتظر أن يشهد البرنامج، الذي يتم تصويره في العاصمة الرياض، مشاركة عديدٍ من نجوم الفن والموسيقى والدراما في حلقاته المقبلة.



يشار إلى أن الفنان خالد عبدالرحمن، الذي يُعد أول فنان يتغنَّى في القصيم، أقام قبل أيامٍ حفلةً أخرى في المنطقة ضمن حفلات "ليالي القصيم".

