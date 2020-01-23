هايدي محمد ترد على عاصي الحلاني وتفضح كواليس "ذا فويس كيدز"

لا يزال استبعاد الطفلة المصريّة هايدي محمد من برنامج "ذا فويس كيدز" يثير جدالاً على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم تأكيد الفنان عاصي الحلاني أنّ هايدي حضرت إلى البرنامج بعد اكتمال المواهب، وأنّ الإدارة في هذه الحالة تخيّر المشتركين بين أن تعرض فقراتهم على الهواء أو أن تحذف منعاً للحرج لأنّ المدرّبين لم يستديروا لهم، إذ قامت هايدي بتكذيب عاصي، نافية كل ما قاله في هذا الخصوص.

فقد أشارت هايدي عبر برنامج "et بالعربي"، أن إدارة برنامج "ذا فويس كيدز" لم تبلغها بما صرّح به عاصي، وأنّها لم تكن تعرف أنّ الفرق مكتملة، ولم يخيّرها أحد بين أن تقبل بعرض فقرتها أو تحذفها.

وأضافت: كل ما تردد حول أسباب خروجي من البرنامج غير صحيح. لم يتحدّث معي أحد من إدارة البرنامج حول إمكانية مشاركتي دون اختياري من قبل المدربين الثلاث.

ونفت أن تكون قد دخلت التصوير في اليوم الأخير كما قال عاصي، مؤكّدة أنّها صوّرت فقرتها في اليوم الأول للتصوير.

وأشارت هايدي إلى أنّ ما أدلى به عاصي غير صحيح تماماً، حول أنّ البرنامج يتيح الفرص للمواهب لعرض نفسها حتى بعد اكتمال الفرق.

يذكر أن الحلاني كان قد أدلى بعدة تصريحات خلال مداخلة مع برنامج "تراندينغ"، كشف فيها للمرّة الأولى عن كيفيّة اختيار الأصوات، وتصوير مقاطع بعد الانتهاء من اختيار المواهب، وتخيير أصحابها بين الظّهور على التلفزيون أو حذف مشاهدهم، كما أوضح سبب ارتداء المدرّبين الملابس نفسها ست حلقات خلال مرحلة "الصوت وبس".

وردّ على استبعاد هايدي التي وصفها أنّها من الأصوات الرائعة التي شاركت في البرنامج وتتمتع بموهبة فريدة، وأوضح أنّ المواهب لا تمرّ بنفس الترتيب الذي يشاهده الجمهور على الشاشة، إذ قد يشاهد الجمهور موهبة لم يستدر لها المدرّبون لأنّ فرقهم تكون قد اكتملت، إذ يسمح لكل مدرّب بـ15 مشتركاً فقط.

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وتابع الحلاني" حتى في برنامج "ذا فويس" تحصل هذه المشكلة وعندها تخيّر إدارة البرنامج المشتركين، بين الظهور على الشاشة من عدمها، احترماً لتعبهم ومجهودهم ويخبرونهم أنّ الفرق أصبحت مكتملة ولا يمكن لأي مدرب أن يلف بكرسيه، وهنا يعود الخيار للمشترك، ولذلك يلاحظ المشاهد في بيوتهم أننا نطل بنفس الملابس كمدرّبين في الحلقات الست الخاصة في مرحلة الصوت وبس، في حال حصل أي تغيير، لأنه يمكن الا نختار أي مشترك في واحدة من هذه الحلقات، وفي حلقة أخرى أكبر عدد ممكن من الأصوات".

وختم الحلاني " بإمكان هايدي محمد أن تشارك في الموسم المقبل من البرنامج، وأن تنال الفرصة التي تستحقها، وربما عندها تكون قد أصبحت أكثر تمكناً".

هايدي محمد

وعن حذف البرنامج فقرة غناء هايدي محمد من يوتيوب، قال إنّ "أم بي سي" تطرح الفيديوهات على "شاهد" وقد يكون أحد متابعي السوشال ميديا هو من نشر فيديو هايدي على يوتيوب، ولذلك يكون الفيديو الخاص بـ هيدي قد حُذف بشكل تلقائي لأنّه يخالف حقوق الملكيّة الفكريّة.