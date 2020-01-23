هذا هو اسم الموسم الرابع من مسلسل الهيبة



نشر الفنان تيم حسن، بوستر غير رسمي للموسم الرابع من مسلسل الهيبة حمل اسم " الهيبة الرد".

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وكان الموسم الأول قد حمل اسم " الهيبة" فقط، وحمل الموسم الثاني اسم " الهيبة العودة" والثالث " الهيبة الحصاد".

ويأتي اسم الرد كمؤشر على الاحداث في الموسم الجديد، الذي ينتقم فيه جبل الشيخ جبل من أعدائه الذين قتلوا زوجته وابنه.

يذكر أن الموسم الجديد سيصور قسم منه في سوريا وسينتقل بعدها إلى لبنان لاستكمال التصوير.