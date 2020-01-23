شقيقة سيرين عبد النور تنشر فيديو مؤثراً: هكذا قص ابنها مريض السرطان شعره

لا تزال سابين نحاس شقيقة الممثلة سيرين عبد النور، تعاني جراء إصابة ابنها كيفن (15 سنة) بسرطان الدم.

فقد اكتشفت سابين الإصابة قبل أقل من شهرين، بعد أن أصيب كيفن بأنفلونزا حادّة، تبيّن على إثرها أنّه مصاب باللوكيميا، ليدخل على عجل إلى المستشفى ويبدأ بتلقّي العلاج الكيماوي.

وقد نشرت سابين صورة لكيفن، وهو يقصّ شعره، تفادياً لما سيتعرّض له شعره من هر بسبب العلاج.

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وبدا كيفن متأثراً وهو يحلق شعره، ووضع يده على فمه وهو يصرخ "لا"، إلا أنّ الحلاق كان يمازحه، ويخبره أنّه يقص شعره كما ولو أنه سيذهب إلى الجيش.

سابين أبدت فخرها بابنها الشاب، الذي يقاوم المرض بشراسة.

يذكر أن كيفن يلازم مستشفى "سانت جود" حيث يخضع للعلاج، ويذهب إلى منزله بين الحين والآخر، وتحاول والدته دعمه نفسياً من خلال تواجدها باستمرار إلى جانبه.

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