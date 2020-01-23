صور: الدكتورة خلود بلوك جديد يثير الجدل

ظهرت الدكتورة خلود خلال الأيام الماضية بشعر أسود، مع بشرة سمراء تظهر أنّها خضعت لجلسات سولاريوم، كما قامت بقص شعرها قصيراً، الأمر الذي غيّرها إلى حدٍ كبير. وتفاوتت تعليقات متابعيها حول اللوك الجديد، البعض رأى أنّها كانت أجمل بالشعر الأشقر، والبعض الآخر رأى أنّه لا بأس بالتغيير، وأنّ اللوك الذي ظهرت به يناسب أكثر فصل الصيف. Advertisements فما رأيك بلوك الدكتور خلود؟ وهل تفضّلينها بالشعر الأشقر؟ إقرئي أيضًا: يسرا: عانيت من سرطان الدم ثلاثة أشهر ثم كانت الصدمة كارول سماحة تنشر صورة لابنتها.. شاهدوا كم تشببها؟

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