مهيرة عبد العزيز تستضيف أوّل عارض أزياء سعودي في برنامج "غداً أجمل"

"حلمتُ بتقديم برنامج مماثل منذ أكثر من أربع سنوات، أضيء فيه على حالات ملهمة في المجتمع، وتعطي عبرة إيجابية من خلال تجربتها الخاصة في الحياة". بهذه الكلمات تعرف مهيرة عبد العزيز عن برنامجها الأسبوعي الجديد "غدًا أجمل" الذي يُخرجه عماد عبود، ويُعرض على MBC1.

يضيء البرنامج على الحكايات الملهمة في مجتمعاتنا وقصص النجاح والتفوق، ويتطرق إليها بأسلوب مغاير عما يُطرح غالباً، فضيوف البرنامج سيكونون مصدر أمل وإلهام. هكذا، يسعى البرنامج إلى القيام بدور تحفيزي، محاولاً خلق ظروف إيجابية واحتضان جميع أفراد المجتمع، بهدف المساعدة على تحقيق الأحلام.

في هذا السياق تقول مهيرة عبد العزيز "نستضيف أبطالاً من حياتنا اليومية ونساهم في تحقيق أحلام بعضهم، ونتعرف على مواهب جديدة من عالمنا (أول عارض أزياء سعودي، وأول سائقة رالي إماراتية)، كما سيكون لأهل الفن نصيب معنا، حيث نستضيف مشاهير من مجالات مختلفة كالتمثيل والغناء والإخراج وكرة القدم وغيره". أخيراً تعرب مهيرة عبد العزيز عن تفاؤلها بالتجربة الجديدة بعد تقديمها برامج اقتصادية وفنية واجتماعية وأخبار وسواها، واعدةً الجمهور ببرنامج مختلف ومتميز.

Advertisements

الجدير بالذكر أن أول ضيوف البرنامج، سيكون النجم حسن الرداد الذي يتحدث عن صداقاته ببعض النجوم في لبنان ومصر، وطبيعة علاقته بزوجته الممثلة إيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا.

يُعرض برنامج "غداً أجمل" على MBC1، اعتباراً من 26 كانون الثاني/يناير 2020، كل أحد في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:30 ليلاً بتوقيت السعودية.

إقرئي أيضًا:

نشاط فني مكثف لبسمة بعد انفصالها عن الناشط السياسي عمرو حمزاوي

نادين نجيم توضح حقيقة اقتباس مسلسلها "2020" من مسلسل "عزيزة" التركي