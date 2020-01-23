يسرا: عانيت من سرطان الدم ثلاثة أشهر ثم كانت الصدمة

أثارت الممثلة المصرية يسرا قلق محبيها بعد الحديث عن إصابتها بسرطان الدم وسارع محبّوها إلى الاطمئنان عن صحّتها.

وكانت يسرا قد كشفت عن هذا الأمر في برنامج "الدنيا علمتني" حيث قالت "في إحدى المرات كنت أقوم بالفحوصات الطبية السنوية وأخبرني الأطباء أنه من المحتمل أن أكون مصابة بسرطان الدم".

وأضافت: "كنت حينها في عز شهرتي ونجوميتي وسألت الأطباء ما إذا كانوا متأكدين من التشخيص أم لا؟ .. وأبلغوني أنهم متأكدون .. وظللت لمدة 3 أشهر أعاني من الرعب أنني من الممكن أن أكون مصابة بهذا المرض ولم أخبر أحداً في ذلك الوقت بأنني مصابة بالسرطان".

وتابعت: "كنت أفكر في أمر واحد وهو ماذا سيفعل الإنسان إذا عرف بموعد موته؟ .. وحينها أدركت الكثير من النعم التي أعطاها الله لنا .. واعتدنا على وجودها مثل الصحة"

ولأنّ يسرا لم تكمل بقيّة قصّتها، فهم كثيرون أنّها لا تزال مريضة، لتعود وتكشف في رسالة إلى صحيفة "اليوم السابع" أنّ كلامها فهم بصورة خاطئة.

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وجاء في رسالتها "مساء الخير على كل الناس الحلوة الطيبة اللى بتسأل عليا وخايفة عليا، ربنا يخليكم يارب ليا بس عايزة أطمنكم، أنا لما كنت بتكلم في برنامج "علمتني الدنيا"، كنت بقول كانوا شاكين إن عندي لوكميا "سرطان الدم"، من فترة طويلة وقعدت في الشك ده 3 شهور، وأنا الحمد لله بخير كويسة ماعنديش حاجة ربنا سترها وطلع التشخيص غلط، والكلام ده كان من 15 سنة".

وأضافت النجمة الكبيرة يسرا فى رسالتها: "بقول لجمهوري الحبيب الغالي بشكركم جدا على دعاكم وبشكركم جدا على خوفكم عليا، وعاجزة عن الشكر، ومهما هقول ما أقدرش أوفى الحب الكبير ده، ربنا يخليكم ليا، وبشكركم أوي أوي أوي، والله العظيم أنا ربنا مديني الخير والصحة، الحمد لله أنا كويسة جدا جدا على الخوف، عايزاكم دايما تدعولي، لأن بحتاج الدعاء على طول، وربنا يحفظكم انتوا كمان من كل شر".

وأنهت النجمة الكبيرة قائلة :"الحمد لله صحتي كويسة، وبشكركم جدا على اهتمامكم، وبشكر جدا الناس اللى خافت عليا، وبحبكم وميرسى على الدعوات اللى أنتوا باعتوهالي، بس الحقيقة أنا بطمنكم إن مفيش أي حاجة فيا، ما عنديش المرض ده، ربنا يعافينا ويعافيكم".

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