بالصور مراد يلدريم : مؤامرة خطيرة تعرّضت لها حلقة أمس من مسلسل "رامو"

عرضت مساء أمس الثلاثاء في تركيا، الحلقة الثانية من مسلسل "رامو" لبطله مراد يلدريم، وحقّقت المركز الأوّل، في حين أنّ الحلقة الأولى التي عرضت الأسبوع الماضي، جاءت في المركز الثالث في قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة.

ورغم أنّ المسلسل نجح في سباق الرايتنغ، إلا أنّ مراد يلدريم لفت إلى مؤامرة حقيقيّة تعرّض لها المسلسل وكتب عبر حسابه على "تويتر"

"ليلة أمس حصل شيء مثير جداً للاهتمام! تم حظر هاشتاق #Ramo على تويتر".

وتابع "في وقت ظهر من خارج البلاد أن الهاشتاق يحقّق تفاعلاً كبيراً داخل تركيا ، إلا أنّه تم منع وحظر ظهور الهاشتاق ضمن الأكثر رواجاً من داخل تركيا".

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ونشر مراد صوراً تثبت تفوّق الهاشتاق وكتب "أنا مدين لمشاهديننا الذين جعلونا ننال المرتبة الأولى في الرايتنغ".

يذكر أنّ الصحافة التركية صنّفت المسلسل كأفضل مسلسل أكشن تركي، نجح في شدّ المشاهد من الحلقة الأولى وحققت الحلقة مليوني ونصف مليون مشاهد عبر يوتيوب.

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